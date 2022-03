L’expresident català Quim Torra va ser jutjat ahir en absència en el seu segon procés per negar-se a retirar un llaç groc de la Generalitat, després d’admetre en un vídeo que va desobeir però que no participaria en una «farsa» i equiparar, a través del seu advocat, Espanya amb la Rússia de Putin.

El jutjat penal número sis de Barcelona, que va assumir el cas un cop Torra va perdre la condició d’aforat, va deixar vist per a sentència ahir el judici per desobediència contra l’expresident de la Generalitat, que es va celebrar en absència de l’acusat perquè es tracta d’una pena menor.

La Fiscalia demana un any i vuit mesos d’inhabilitació -a més de 30.000 euros de multa- per a Torra per desoir una ordre del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que l’obligava a retirar de la Generalitat una pancarta amb un llaç groc de suport als presos del procés, el que ja li va costar el càrrec al setembre del 2020, en aquest cas per desobeir la Junta Electoral Central.

Al matí, però, Torra va publicar al seu compte de Twitter un vídeo gravat des de la seva oficina d’expresident a Girona per anunciar que no aniria al jutjat penal per no «legitimar» el que considera una «farsa» i que encomanava el seu futur judicial als tribunals internacionals.

L’expresident també va poder ser jutjat en absència al seu primer judici davant el TSJC, encara que va optar per anar-hi i convertir-se així en el primer president català en actiu d’asseure’s al banc dels acusats, després del qual va ser condemnat a una pena d’any i mig d’inhabilitació que, al setembre del 2020, el va fer fora de la Generalitat i va precipitar les autonòmiques que van donar la victòria a ERC.