La Comissió Europea (CE) insta els estats membre a ampliar la protecció temporal immediata a desplaçats d’Ucraïna que no compleixen els criteris. En una guia per aplicar la directiva de protecció temporal, en vigor des del 4 de març, l’executiu comunitari convida els 27 a donar protecció temporal automàtica a ucraïnesos que havien abandonat el seu país abans de l’esclat de la guerra per altres raons, així com a persones de tercers països amb l’estatus de protecció internacional a Ucraïna però que es trobaven fora del país. La proposta original de Brussel·les preveia que més desplaçats d’Ucraïna es poguessin acollir a aquesta protecció temporal a la Unió Europea, però l’acord final dels països ha restringit els requisits.

La directiva deixa en mans dels estats decidir si donar o no protecció temporal automàtica en alguns casos concrets, i per això la CE els insta a fer-ho també en el cas de persones no ucraïneses que feia poc que eren al país un cop iniciat l’atac militar, per exemple treballadors i estudiants. «Aquestes persones no podran en cap cas tornar a Ucraïna en el context actual ja sigui perquè és el seu país d’origen o de refugi», argumenta el document de Brussel·les per demanar als països flexibilitat a l’hora d’aplicar la directiva. Les directrius de l’executiu comunitari apunten que els estats han de proporcionar un permís de residència als desplaçats, que ha de ser suficient com a document acreditatiu a totes les administracions i serveis d’ocupació.