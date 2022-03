Mig centenar de camioners van protagonitzar ahir al matí una marxa lenta de caps tractors per diverses vies de la comarca del Baix Llobregat, mentre que un altre petit grup de transportistes va tallar la C-55 en tots dos sentits a Castellgalí i va generar cinc quilòmetres de retencions.

Fonts del Servei Català de Trànsit (SCT) van informar que ahir hi havia hagut aquestes dues protestes de camioners contra el preu dels carburants i una concentració de transportistes, amb el suport de taxistes de Barcelona, a la Zona Franca, on van muntar un piquet informatiu.

Els camioners van sortir de Gavà i després es van dirigir a la B-23 fins a arribar a l’autovia A-2, en direcció a la capital catalana.

Els vehicles van circular en fila per un sol carril de l’autovia, a uns 60 quilòmetres per hora, de manera que no van causar grans retencions, més enllà dels 2 o 3 quilòmetres habituals d’entrada a Barcelona. Els camioners van protestar així per l’alt preu dels combustibles, que asseguren que els fa sortir a treballar a pèrdues.

Després de tallar uns deu minuts un accés a la Zona Franca i de fer una petita assemblea amb desenes de transportistes i taxistes, el grup de camioners va tornar a Gavà, van assegurar aquestes fonts del SCT, que han afegit que el matí ha estat tranquil a les rondes de Barcelona.

Miguel Ángel Maqueda, representant de la Plataforma Nacional en Defensa del Sector del Transport, l’associació minoritària que convoca aquestes aturades, ha replicat al Govern espanyol per atribuir aquestes protestes a «un boicot alimentat des de posicions d’ultradreta». «Volem com a mínim cobrir costos. No som ultres. Som famílies que se’n van a la ruïna», va assegurar en declaracions als periodistes.

Menys peix i fruita a Mercabarna

En la cinquena jornada de vaga convocada, el proveïment de verdures i peix a Mercabarna es manté al voltant del 80% -malgrat la falta de productes procedents del sud del país, com a maduixes o pebrots- gràcies a la importació de productes alternatius o d’altres regions.

L’aturada de transportistes, a més, ha coincidit amb el mal temps a la península i períodes de vedes de pesca que han ocasionat també falta de productes com a sardines i musclos gallecs al mercat majorista.