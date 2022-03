Els anomenats hotels covid de les Balears, habilitats per albergar pacients lleus o asimptomàtics i contactes estrets, han allotjat 4.404 persones des que van ser habilitats per a aquesta finalitat, en una iniciativa que ha tingut un cost per al Govern d’11,3 milions d’euros. Des del juliol, a banda dels contactes estrets i els malalts asimptomàtics, també s’hi han allotjat sanitaris que no podien mantenir l’aïllament als seus domicilis, i turistes i estudiants en viatges d’estudis, entre d’altres.