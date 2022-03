La guerra no retrocedeix a Ucraïna. Al contrari. El 24è dia de l’inici de la invasió de Rússia, les forces ucraïneses van perdre «temporalment», segons el Ministeri de Defensa d’Ucraïna, el control del mar d’Azov, a prop de la martiritzada ciutat de Mariúpol, al sud d’Ucraïna, en el que sembla cada dia més un intent de Rússia de connectar costi el que costi el seu territori amb la península de Crimea. Aquesta situació, que arriba després de dies en què la zona ha estat sotmesa a un dels atacs més ferotges de l’exèrcit rus, va ser comunicada ahir al matí pel butlletí vespertí de l’Estat Major d’Ucraïna.

Precisament a Mariúpol, segons l’alcalde de la ciutat, Vladim Boitxenko, gairebé el 80% dels edificis de la ciutat ja presenten signes de la guerra, o directament han quedat destrossats –la tercera part dels quals es consideren irreparables–, i l’urbs ha quedat sense aigua, gas i electricitat. «Hi ha trets i combats al centre de la ciutat», va denunciar Boitxenko, en confirmar així l’anunci que les forces russes havien fet el dia previ sobre que estaven estrenyent el setge sobre Mariúpol.

Tot això, amb civils atrapats a la ciutat, ja que només s’ha pogut evacuar unes 30.000 persones, i fins i tot la Creu Roja ha decidit abandonar la ciutat en no poder garantir la seguretat dels seus treballadors.

En aquestes circumstàncies, Boitxenko va informar també que segueixen les dificultats per rescatar els últims civils que eren en un búnquer del teatre Drama de la ciutat, que ahir ja sumaven més de 48 hores atrapats entre les runes des del bombardeig patit en el lloc on s’havien arrecerat. La raó és que la situació no és només de guerrilla urbana a la ciutat, sinó que les forces russes hi estan usant el seu armament més letal, segons va explicar el polític.

Superioritat russa

«Hi ha tancs, bombardejos d’artilleria, i tota mena d’armes estan sent disparades a la zona», va explicar Boitxenko, en confirmar que a més, ara mateix, les forces ucraïneses són «per desgràcia» menys nombroses que les dels seus adversaris.

Tot i això, les forces russes segueixen negant que estiguin atacant civils, i fins i tot rebutgen haver bombardejat el teatre Drama, que, segons la seva versió, va ser destruït per part dels ucraïnesos com a «provocació sagnant». En paral·lel, Moscou també va afirmar haver fet servir per primera vegada míssils d’alta precisió Kinjal per destruir en els dies anteriors unes infraestructures militars ucraïneses a Ivano-Frankivsk, a l’oest d’Ucraïna, cosa que no havia passat mai abans, segons una informació de l’agència de notícies russa Tass recollida per France Presse.

La intensificació de l’ofensiva de Rússia sobre Mariúpol també va coincidir amb la certificació que ha estat destruïda la planta metal·lúrgica d’Azovstal de la ciutat, una de les més grans d’Europa, segons va informar el ministre d’Interior d’Ucraïna, Vadym Denysenko. «Segons les nostres informacions, hem perdut un gegant econòmic. (…) L’objectiu de Vladímir Putin no és desmilitaritzar Ucraïna sinó desindustrialitzar-la i que haguem de tornar a construir les nostres plantes en les properes dècades», va assegurar Denysenko.

Mentrestant, l’Estat Major ucraïnès va comunicar així mateix que les tropes russes van continuar bloquejant diversos accessos a les ciutats de Txernigov i Sumi, al nord del país, i a Khàrkiv i Severodonetsk, a l’est, així com les autoritats van demanar precaució a causa de la presència de mines, que ja haurien provocat ferits. Els cossos sense vida d’almenys set persones mortes per atacs de la vigília van ser traslladats a cementiris de la zona a Makariv, al districte de Kíiv.