Un ciclista de 44 anys va morir ahir i dos més van resultar ferits en una col·lisió amb dos cotxes a la via C-1415a a l’altura de Terrassa. Els Mossos d’Esquadra, que estan investigant les causes de l’accident, van detenir el conductor d’un dels dos automòbils implicats per donar positiu en drogues.

La víctima mortal és veí de Terrassa. Els Mossos d’Esquadra van rebre l’avís poc abans de les set del matí i fins i al lloc de l’accident es van mobilitzar set patrulles de la policia catalana, cinc dotacions de Bombers i cinc ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), a més de la Policia Local. L’accident va provocar el tall en tots dos sentits de la marxa fins a tres quarts de dotze del migdia.