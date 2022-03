El regidor d’Emergència Climàtica de Barcelona, Eloi Badia, va defensar ahir la Zona de Baixes Emissions (ZBE) i va recalcar que, malgrat la sentència del TSJC que anul·la l’ordenança, la restricció de circulació als vehicles sense l’etiqueta mediambiental segueix en vigor.

En declaracions als periodistes, Badia va expressar la «sorpresa» i «perplexitat» del consistori davant la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) i va emfatitzar que la ZBE és una eina «perfectament consolidada» per combatre els problemes de la contaminació de l’aire i protegir la salut de les persones.

Arran dels recursos presentats per diverses associacions, el TSJC ha anul·lat l’ordenança de la ZBE de l’Ajuntament de Barcelona de desembre del 2019, en entendre que té deficiències en la seva elaboració, per la falta d’informes determinants i per ser excessiu en l’àmbit geogràfic d’aplicació i en el tipus de cotxes exclosos.