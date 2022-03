Catalunya ha baixat per primer cop dels 22.000 casos setmanals de covid, que no passava des del 3 de desembre, mentre que els hospitalitzats per la malaltia segueixen baixant i en són menys de mil. Això propicia un descens de la mortalitat, encara que repunta la transmissió a Barcelona.

Segons les dades actualitzades ahir pel Departament de Salut, hi havia 979 persones ingressades per covid, disset més que diumenge, de les quals 108, tres menys que la vigília, greus a les UCI, 70 d’intubades i 10 amb ECMO (respiració extracorpòria), el mateix nombre de greus que hi havia el 21 de novembre. La velocitat de propagació del virus (Rt) era ahir de 0,96, com diumenge, és a dir, que cada cent infectats contagien una mitjana de 96 persones, que indica que l’epidèmia minva a poc a poc. El risc de rebrot (EPG), indicador que mesura el creixement potencial de l’epidèmia i que va assolir el 16 de gener el màxim amb 6.903 punts, era ahir de 540 punts, setze menys que la vigília, encara un risc altíssim, ja que el llindar de «risc alt» és de 100 punts. Des de l’inici de la pandèmia han mort oficialment a Catalunya per covid 26.804 persones, dues de comunicades en les 24 hores anteriors, i en els últims set dies, 38 persones, una mitjana de cinc al dia, una mortalitat que baixa, lluny del pic màxim d’aquesta sisena onada, que van ser de 59 morts en un dia, el 31 de gener. Per comarques, el Solsonès, amb 1.426, és en quart lloc quant a risc de rebrot (EPG).