L’eurocomissària d’Afers Interns, Ylva Johansson, va subratllar ahir que hi ha un «alt risc» de tràfic de menors a Ucraïna arran de la fugida de milions de persones del país a causa de la invasió russa. Johansson va afirmar que la Comissió Europea té coneixement de diversos casos de tràfic de menors i que davant la situació s’ha activat la xarxa de coordinació d’antitràfic. «Hi ha un risc molt, molt gran que els infants vulnerables siguin víctimes del tràfic o caiguin en una adopció forçada», va dir Johansson. Tal com va detallar l’eurocomissària, la meitat d’ucraïnesos que han fugit del conflicte són menors o dones. Des de l’inici de la guerra gairebé 3,5 milions de persones han fugit d’Ucraïna, segons l’ACNUR.

Segons Johansson, el registre de les persones que arriben als països de la UE és clau per poder controlar la situació. L’eurocomissària va detallar que fins al moment molt poques persones han sol·licitat protecció internacional, però sí que s’han registrat peticions de protecció temporal. Amb tot, Johansson va admetre que l’actual sistema de registre de la UE no és aplicable en aquest cas perquè les persones que fugen d’Ucraïna no arriben «de forma irregular» a la UE ni tampoc són sol·licitants d’asil. L’eurocomissària va dir que els estats membres estan readaptant els seus sistemes de registre, i que l’objectiu de la CE és aconseguir una base de dades per tal de tenir coneixement d’on van els refugiats.