Un total de 171.409 persones estan en llista d’espera per a una intervenció quirúrgica a Catalunya, l’11,6% més que el febrer de l’any passat, segons consta en les dades públiques que el Servei Català de la Salut (CatSalut) publica cada mes a la seva pàgina web.

Del total d’intervencions pendents, 32.809 són per operar de cataractes o implantar pròtesis de genoll o de maluc, amb un temps d’espera mitjà de 100 dies, mentre que, segons el CatSalut, des de gener s’han practicat 11.439 operacions d’aquest tipus. Un total de 311 persones esperen una intervenció cardíaca, que tenen un temps d’espera mitjà de 3 dies, mentre que des del gener s’han fet també 311 intervencions d’aquest tipus a tots els hospitals catalans.

Les intervencions oncològiques són les que tenen menys temps d’espera mitjà, de tan sol 20 dies, i actualment hi ha 2.134 pacients en espera, mentre que des de gener s’han fet 3.891 operacions per algun tipus de càncer. Són la resta d’intervencions quirúrgiques, menys urgents, les que acumulen més pacients en llista d’espera, un total de 136.155, el 49,5% homes i el 50,5% dones, amb un temps mitjà d’espera de 173 dies.

Segons informa ahir el diari El País, l’Hospital de Palamós és el que té més temps mitjà d’espera, amb gairebé vuit mesos, mentre que el nombre de pacients que esperen una prova diagnòstica a tot Catalunya puja a 163.600 persones, 7.000 més que l’any passat.

Per fer-se un electromiograma en la sanitat pública catalana cal esperar una mitjana de 134 dies, i per una colonoscòpia 129 dies. També creixen les esperes per a les visites a un especialista, en les quals s’acumulen 406.000 pacients, amb un temps mitjà de demora de 98 dies, amb l’especialitat d’urologia en la que es triga més a poder ser visitat -189 dies.

Fonts de Salut van destacar que malgrat l’increment de pacients en llista d’espera s’estan escurçant els temps de demora i que aquest any s’invertiran 160 milions d’euros per recuperar l’activitat diagnòstica, que inclourà una renovació tecnològica.