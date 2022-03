Uns 11.500 refugiats ucraïnesos han arribat a Catalunya des de l’inici de la invasió russa a Ucraïna, dels quals 9.547 han estat acollits en places públiques o per la seva xarxa familiar, mentre que altres s’han dirigit a altres destinacions de l’Estat, segons la portaveu del Govern, Patrícia Plaja.

Després d’haver-s’hi compromès en seu parlamentària fa dues setmanes, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, acompanyat de la consellera d’Igualtat i Feminismes, Tània Verge, i la consellera d’Acció Exterior, Victòria Alsina, es va reunir conjuntament amb tots els grups del Parlament, excepte Vox, per abordar les conseqüències derivades de la guerra a Ucraïna.

Plaja va valorar positivament la reunió amb els grups parlamentaris i va agrair la «voluntat i el to» de tots ells, «sense excepció». En la trobada, el president els va traslladar les mesures del Govern per fer front a la crisi provocada per la guerra, però també va escoltar les propostes dels partits.

Respecte a l’impacte econòmic i energètic, Aragonès va incidir en la seva convicció que aquesta crisi «no freni la transformació cap a les energies renovables, sinó que ha de servir per garantir millors preus i suficiència energètica», va dir la portaveu de l’Executiu, que no obstant això va admetre que «moltes de les solucions» per temperar aquestes conseqüències econòmiques «no són competència del Govern en aquests moments».