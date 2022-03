El Govern ha aparcat posar un límit al preu de la llum en el mercat majorista de 180 euros/megavat hora (MWh), una de les iniciatives amb què treballava per esmorteir l’impacte de la pujada de l’electricitat en l’economia, per protegir les llars i els sectors més exposats a l’espiral de preus. Ahir va afirmar que treballa en altres opcions que permetin concitar més unanimitat en l’àmbit de la UE, van confirmar ahir a Efe fonts del Ministeri per a la Transició Ecològica.

Amb tot, no van detallar en què consisteixen aquestes altres opcions, en les quals diuen que el Ministeri treballa intensament des de fa dies. La ministra per a la Transició Ecològica, Teresa Ribera, i el ministre portuguès de Medi ambient i Acció Climàtica, João Matos Fernandes, van avançar la setmana passada que proposarien aquest topall de 180 MWh en el mercat diari majorista per evitar l’efecte de l’encariment de l’electricitat sobre empreses i famílies.