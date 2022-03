La presidenta del Parlament, Laura Borràs, va pressionar ahir ERC i la CUP perquè impedeixin la seva suspensió com a diputada si finalment acaba sent jutjada per presumptes irregularitats en la seva etapa com a directora de la Institució de les Lletres Catalans (ILC). La incertesa sobre el futur de Borràs s’ha vist agreujada després que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya l’hagi deixat a un pas de judici per «abusar» del seu càrrec en adjudicar presumptament contractes a dit a un amic quan dirigia la ILC, abans de saltar a la política el 2017.

Borràs pot veure’s afectada, si així ho dictamina la Comissió de l’Estatut del Diputat, per l’article 25.4 del reglament de la cambra catalana, que diu que «en els casos en els quals l’acusació sigui per delictes vinculats a la corrupció, la Mesa del Parlament, un cop que s’obri judici oral, ha d’acordar la suspensió dels drets i deures parlamentaris de forma immediata».

Els vots d’ERC i la CUP, sumats als de JxCat, seran claus quan el cas arribi a la Comissió de l’Estatut del Diputat del Parlament, per la qual cosa Borràs, a Tv3, ja va emplaçar el conjunt de l’independentisme a tancar files davant el que considera un nou cas de «persecució política» i de «repressió» de l’Estat.

Tot i que encara no ha parlat amb ERC i la CUP per formar un «front comú» amb JxCat que eviti la seva suspensió, Borràs va recalcar que aquest article 25.4, incorporat al reglament el 2017 amb el suport de Junts pel Sí i la pròpia CUP, és «d’una inconstitucionalitat manifesta», perquè «vulnera la presumpció d’innocència». Per això, va reclamar que, si finalment li obren judici oral, no li sigui aplicat el 25.4, perquè «els polítics no han de fer de jutges» ni han de suspendre una diputada sense haver estat jutjada.

«No vull imaginar que hi hagi dins del moviment independentista una voluntat de col·laborar en la feina bruta que està fent l’Estat per la via de la persecució judicial», va subratllar. Segons Borràs, «quan anem plegats, som capaços d’aconseguir-ho tot», mentre que si els independentistes van «dividits i separats, l’Estat ho pot tot».

Una de les estratègies que sospesen Borràs i el seu entorn per evitar la seva suspensió consisteix a fer que la Comissió de l’Estatut del Diputat elabori un dictamen que sentenciï que no se li pot aplicar el 25.4 perquè la causa té motivacions «polítiques» i no judicials.