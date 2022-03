La consellera d’Acció Exterior i Govern Obert, Victòria Alsina, va explicar ahir que el seu departament va trencar «formalment» relacions amb el cònsol general rus a Catalunya a l’inici de la guerra a Ucraïna, i va qualificar d’«intolerable» la crisi desencadenada pel republicà Gabriel Rufián.

Així ho va dir en resposta a una interpel·lació parlamentària del líder del grup de Ciutadans, Carlos Carrizosa, que va denunciar els «vincles entre el secessionisme i el règim de Putin». Carrizosa es va fer ressò de la polèmica motivada per Rufián en criticar els suposats contactes de Josep Lluís Alay, cap de l’oficina de l’expresident Carles Puigdemont, amb Rússia. «Els catalans tenen dret a saber la veritat, a conèixer l’abast dels contactes» de Puigdemont i Alay, va dir Carrizosa, uns suposats contactes que podrien ser «constitutius de delicte». Carrizosa va preguntar Alsina «a qui deu lleialtat»: al Govern de Pere Aragonès, que s’ha desmarcat de qualsevol contacte amb Rússia, o a Puigdemont, a qui ha titllat de «fosc personatge».

En la rèplica, Alsina va negar tota credibilitat a les informacions que parlen d’aquesta suposada connexió, que és segons el seu parer «l’última ocurrència de la bombolla mediàtica de l’Estat per desprestigiar l’independentisme». «És l’últim moviment de les clavegueres de l’Estat, que utilitza els mitjans de comunicació de la caverna mediàtica anticatalana i els seus braços a les institucions per posar-ho en relleu», va dir. Alsina va recordar que el Govern no té delegació a Rússia, perquè no entra en el seu mapa d’«interessos estratègics», i tampoc està «interessat» en operacions que impliquin «utilitzar Catalunya per perjudicar la Unió Europea». «No busquem cap tipus de relacions amb ningú de l’entorn del Kremlin», va recalcar Alsina, que va explicar que la seva conselleria, «quan es va declarar aquesta guerra, va trencar formalment relacions amb el cònsol general de Rússia a Catalunya».