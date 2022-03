La fiscal demana set anys de presó per a un mosso d’esquadra acusat d’espiar el 2016 el telèfon mòbil de la seva parella i de consultar dades relacionades amb ella a les bases de dades confidencials de la policia, així com una inhabilitació absoluta per a ofici públic durant 11 anys, imputacions que el processat nega.

Els fets van tenir lloc el primer mes i mig de la relació que tots dos van iniciar a l’estiu del 2016, quan el processat, mogut per un «afany de controlar la vida privada i la intimitat» de la dona, va instal·lar al seu portàtil personal l’aplicació WhatsApp web i va deixar oberta la sessió del mòbil per poder revisar «el contingut de les converses» de la víctima «sense el seu coneixement ni consentiment», sosté el ministeri públic a l’escrit d’acusació. A més, l’acusat va accedir a les dades de la parella, per la seva condició d’agent de la policia catalana i va arribar a fer 20 consultes sobre ella a les bases de dades confidencials dels Mossos amb el seu codi d’usuari.