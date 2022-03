Els Estats Units i els seus aliats anunciaran dijous a Brussel·les noves sancions contra Rússia per la invasió d’Ucraïna, durant la visita del president estatunidenc, Joe Biden, a Europa. Així ho va assenyalar ahir l’assessor de seguretat nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, en una roda premsa, en la qual va oferir algunes pinzellades del viatge del mandatari a Bèlgica i a Polònia. Sullivan va anticipar que els EUA i els seus socis europeus imposaran més sancions a Moscou durant les reunions que Biden mantindrà en la capital belga amb els aliats de l’OTAN, el G7 i el Consell Europeu. L’assessor de seguretat nacional no va voler precisar quin serà aquest càstig, però va indicar que es tractarà d’«un esforç conjunt per a reprimir l’evasió de sancions per part de qualsevol país que ajudi a Rússia a soscavar, afeblir o esquivar les sancions».

Biden marxarà avui cap a Brussel·les per participar un dia després a les reunions de l’OTAN, el G7 i el Consell Europeu, abans de traslladar-se a Polònia. «El president viatjarà a Europa per reforçar la unitat increïble que hem construït amb els nostres aliats i socis en resposta a la invasió brutal de Rússia a Ucraïna i consultar sobre els següent passos» a prendre, va apuntar Sullivan, que va subratllar que des de l’inici de la invasió el seu país ha ajudat Ucraïna amb el subministrament d’armes i d’equipament militar.