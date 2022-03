El director regional per a Europa de l’Organització Mundial de la Salut (OMS), Hans Kluge, es va mostrar ahir «optimista però alerta» per la pujada dels contagis de coronavirus a Europa després de diverses setmanes de descensos.

La incidència de nous casos de covid-19 a 14 dies, amb dades fins al 13 de març, va pujar el 4,6% i va assolir els 1.565 casos per 100.000 habitants, segons l’últim informe del Centre Europeu per a la Prevenció i el Control de Malalties (ECDC).

Kluge va destacar durant una visita a Moldàvia que 18 dels 53 països que formen la regió europea de l’OMS, que inclou Rússia i antigues repúbliques soviètiques, han registrat una alça dels casos mentre que la mortalitat continua baixant. El director d’OMS-Europa va esmentar explícitament països com Alemanya, el Regne Unit, Irlanda i Holanda, i va explicar la pujada perquè la variant BA2 d’òmicron és més transmissible i per l’aixecament «brutal» de les restriccions en aquests països.

Factors com el «gran capital» d’immunitat global aconseguit per les vacunes i les infeccions, el final de l’hivern i que l’òmicron sigui menys severa fan, no obstant això, que l’OMS mantingui l’optimisme, si bé Kluge va recordar que el virus va matar 22.000 persones a la regió la setmana passada, sobretot en països amb baixa vacunació. «Haurem de conviure amb la covid-19 durant un temps, però això no significa que no puguem posar fi a la pandèmia», va afirmar Kluge en una roda de premsa.

Per posar f i a la pandèmia cal protegir els grups vulnerables, reforçar els sistemes de vigilància per detectar noves variants, tenir accés a medicaments antivirals i ocupar-se dels casos de covid de llarga durada, va sostenir el màxim responsable d’OMS-Europa.