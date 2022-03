La Coordinadora Obrera Sindical (COS), la Intersindical-CSC, el Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC) i el sindicat de docents USTEC han convocat per a avui vaga i protestes a Catalunya per la sentència que obliga a impartir el 25% de les classes en castellà i per defensar «els pilars d’una escola pública de qualitat i en català».

Estan cridats a la vaga treballadors de tots els nivells educatius, d’infantil a universitaris, de l’educació pública i concertada catalana, a més dels estudiants d’institut i de les universitats. Al marge de les entitats convocants, la protesta té el suport de la resta de sindicats de professors, del Sindicat d’Estudiants (ES) i l’Associació d’Estudiants Progressistes (AEP).

La protesta arrencarà sota el lema «La seva sentència, nostra lluita! L’escola en català! 23 de març, vaga per la llengua», van indicar els convocants, que van recordar que el 5 d’abril s’acaba el termini donat pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per començar a aplicar la sentència i impartir a tots els centres catalans el 25% de les matèries en castellà. Per això, els convocants han denunciat que «ens trobem en temps de descompte» i davant la urgència del calendari d’aplicació de la sentència, van criticar que la Conselleria d’Educació «encara no hagi dit què farà per garantir que el català continuï sent la llengua vehicular a les nostres aules». Així, van fer una crida a la conselleria perquè «assumeixi totes les responsabilitats en la defensa de la llengua catalana i que es comprometi, amb mesures concretes, a preservar i blindar el model d’immersió lingüística» i van cridar la comunitat educativa a mobilitzar-se avui.

Per la seva banda, el conseller d’Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, ha instat moltes vegades les escoles i instituts a seguir aplicant el seu model lingüístic de centre, alhora que n’ha afirmat que assumeix la responsabilitat. Amb tot, la Fiscalia ha apuntat al fet que la responsabilitat de les actuacions als centres educatius recau en les direccions, cosa que les deixa en una posició difícil a l’hora de defensar el model d’immersió lingüística i no impartir el 25% de matèries en castellà.

La conselleria, per la seva banda, ha articulat un pla per diagnosticar la realitat lingüística de cada centre, que té la implicació de la inspecció educativa, per «fomentar l’ús del català», que -segons afirmen- «està en reculada».

Per a avui, els convocants han previst piquets informatius des de les 8 del matí, a més de mobilitzacions a les 12.30 hores a les quatre capitals catalanes, que, en el cas de Barcelona, s’iniciarà amb una concentració a la plaça Urquinaona.

Una altra reunió demà

Fonts sindicals d’USTEC i ASPEPC van finalitzar la seva primera reunió sense grans avanços, si bé totes dues parts es van convidar a continuar negociant demà. Segons els sindicats, els representants d’Educació s’havien compromès a presentar una proposta per escrit demà al matí.

Per la seva banda, la directora general de Professorat de centres públics, Dolors Collell, va indicar la voluntat del Departament de seguir negociant i d’arribar a un acord i que presentaran una proposta demà.

Educació planeja convocar un concurs de mèrits per a interins El departament d’Educació s’estaria plantejant convocar abans que s’acabi l’any, probablement a la tardor, un concurs de mèrits sense una prova selectiva per fer funcionaris els mestres interins, al qual podran concórrer tots els que estiguin en aquesta situació sense cap requisit d’antiguitat. Així ho han explicat a Efe fonts del sindicat UGT, que veu satisfactòria aquesta hipotètica proposta, una de les reivindicacions històriques de la docència pública catalana, que tenen un 24% de les seves places ocupades per interins.