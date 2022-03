El president d’Ucraïna, Volodímir Zelenski, va advertir ahir de les conseqüències per a tothom de la guerra desfermada per Rússia i va assegurar que la invasió del seu país és la porta de Vladímir Putin «per entrar a Europa», en el seu discurs davant el Parlament italià.

En la ronda d’intervencions que el mandatari ucraïnès ha tingut en parlaments de països com el Regne Unit, els Estats Units, Alemanya i Israel, ahir es va dirigir directament als prop de mil parlamentaris italians reunits a la Cambra dels Diputats que el van rebre dempeus i amb una forta ovació.

Assegut en el seu ja famós escriptori i en un discurs de dotze minuts, Zelensky va cridar a la consciència dels italians en demanar-los que imaginessin una ciutat portuària com Gènova «arrasada completament com Mariúpol», instar-los a majors sancions per a Rússia i els oligarques i, sobretot, advertir del veritable objectiu de Putin: «No és Ucraïna, sinó Europa».

El mandatari ucraïnès va assegurar que Rússia vol «influir a Europa» i que «el seu objectiu final no és Ucraïna, sinó Europa. Tenir el control de la política, dels valors, de la democràcia, dels drets humans. Ucraïna és només la porta d’entrada de l’Exèrcit rus per entrar a Europa. Però la barbàrie no pot entrar». «La invasió dura des de fa 27 dies, un mes, i necessitem altres sancions i altres pressions perquè Rússia no pugui proveir-se de reserves militars a Líbia o Síria, i perquè torni la pau», va dir Zelenski.

Bloquejar els oligarques

En al·lusió als oligarques, va demanar a Itàlia que tanqui les seves portes a tots els que fan propaganda «i que triaven aquest país per a les seves vacances», així com que continuïn embargant els seus comptes, iots, immobles i actius, i que «no es permeti cap excepció a cap banc rus».

Va advertir que l’Exèrcit rus ha minat les costes, la qual cosa «representa un perill per a tots els països pròxims» i va recordar que gràcies a l’exportació de gas i petroli s’ha finançat la guerra durant els últims deu anys.

Zelenski va subratllar que les conseqüències de la guerra se senten ja en altres part del món i que molts comencen a passar fam perquè Ucraïna era un gran exportador: «Com podem sembrar sota l’artilleria russa, que destrueix els nostres camps? No podem exportar blat de moro, oli, blat i tots aquests productes necessaris. Els preus estan creixent i moltes persones necessitaran ajuda»

També va agrair l’acolliment d’Itàlia als més de 70.000 ucraïnesos que han arribat al país fugint de la guerra, entre ells 25.000 nens, i als hospitals que s’estan fent càrrec dels ferits i on ha nascut «el primer nen d’una mare que va escapar de la guerra».

«Només cal detenir una persona perquè sobrevisquin milions», va asseverar Zelenski, que va evitar pronunciar el nom de Putin en el seu discurs i no va esmentar les peticions realitzades en altres ocasions del tancament de l’espai aeri.

«Resistència heroica»

Després del president ucraïnès,va parlar el primer ministre italià, Mario Draghi, qui va qualificar de «resistència heroica» la del poble ucraïnès: «Ucraïna no sols es defensa a si mateixa, sinó la nostra pau i seguretat». «L’arrogància del Govern rus va xocar amb la dignitat del poble ucraïnès, que va aconseguir frenar els objectius expansionistes de Moscou i imposar altíssims costos a l’exèrcit invasor», va continuar Draghi.

El mandatari italià va comunicar a Zelenski que ja s’han congelat béns als oligarques russos per un valor de vuit-cents milions d’euros i que s’han activat corredors especials per a menors orfes, a més d’assignar-se nous fons per a finançar l’esforç de recepció de ciutadans ucraïnesos.

«Davant la incivilitat, Itàlia no té la intenció de donar l’esquena; enfront de Rússia, que volia que ens dividíssim, ens vam mostrar units com Europa», va agregar.

I sobre la petició d’entrada a la UE d’Ucraïna, Draghi va assegurar a Zelenski que estan al costat del seu país: «Itàlia vol que Ucraïna s’uneixi a la Unió Europea», va assenyalar arrencant l’aplaudiment dels parlamentaris.

Va haver-hi alguns buits a l’hemicicle durant la intervenció de Zelenski, ja que alguns parlamentaris exmembres del Moviment 5 Estrelles, així com alguns de la Lliga o una diputada de Força Itàlia, havien avançat que no escoltarien el president ucraïnès en considerar que el seu discurs era només «propaganda».