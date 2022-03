La CE ha presentat un paquet de mesures per ajudar a mitigar l’impacte de la guerra a Ucraïna en la seguretat alimentària de la UE. La CE destinarà 500 milions d’euros per donar suport als productors més afectats per les conseqüències del conflicte. Espanya en rebrà 64 milions. També es permetrà temporalment la producció amb finalitats alimentàries de les terres en guaret amb l’objectiu d’augmentar la capacitat de producció de la UE.