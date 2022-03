El president d’ERC, Oriol Junqueras, i l’exconseller Raül Romeva van anunciar ahir que portaran la seva causa a la justícia europea perquè la «persecució» de la qual es consideren víctimes a Espanya «no quedi impune».

Així ho van avançar després que el Tribunal Constitucional (TC) hagi avalat la condemna per sedició i malversació que va dictar el Tribunal Suprem contra Junqueras i Romeva, condemnats a 13 i 12 anys de presó, respectivament, després del judici del procés.

Els recursos d’empara dels condemnats han estat rebutjats per la majoria conservadora del tribunal amb els vots particulars dels progressistes María Luisa Balaguer, Juan Antonio Xiol i Ramón Sáez, i el resultat ha estat de sis a tres, de manera que no s’ha arribat a la unanimitat en la sentència,

Des de Twitter ha reaccionat Junqueras: «Avui, quatre anys després de l’exili de Marta Rovira, el TC tomba els nostres recursos contra la sentència de l’1-O. Els temps no són innocus. I no per previsible és menys injusta la condemna. Portarem la nostra causa a Europa perquè aquesta persecució no quedi impune».

En termes semblants es va expressar Romeva: «Casualment, el dia que es compleixen quatre anys de l’inici de l’exili de la nostra secretària general, Marta Rovira, i que alguns tornàvem a la presó, el TC rebutja el nostre recurs d’empara. Ara és l’hora d’anar a Europa. La repressió no pot quedar impune».

També ERC, des del seu compte oficial a Twitter, va denunciar que «la repressió és l’única arma de l’Estat espanyol per combatre el moviment independentista. Però, lluny de derrotar-nos, ens legitimen! La via judicial continua a Europa. No defallim!».

Jurídicament, el recurs de Junqueras era el més complicat i extens de tots els condemnats per les diverses vulneracions de drets fonamentals que plantejava en el seu escrit, la ponència del qual ha correspost al president del tribunal, Pedro González Trevijano.