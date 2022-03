Milers de persones (7.500 segons la Guàrdia Urbana i entre 10.000 i 15.000 segons el sindicat Ustec) es van manifestar ahir a Barcelona per exigir al Govern que protegeixi la immersió lingüística davant «agressions» com la sentència que obliga a impartir el 25 % de les matèries en castellà.

Els manifestants, que van cridar consignes com «Per la llengua, per la terra, Catalunya en peus de guerra», van iniciar el recorregut cap a les 12.45 hores a la plaça Urquinaona darrere d’una pancarta amb el lema «La pública és en català» i van arribar fins a la seu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), que va dictar la sentència del 25 % que entra en vigor divendres que ve. Un cop allà, van llegir un manifest en el qual van qualificar de «covard, incapaç i submissa» l’actitud d’Educació davant les «institucions espanyoles que -al seu entendre- volen destruir la llengua catalana».

Abans d’iniciar la marxa, Bernat Pèlach, de la Intersidical-CSC, va demanar a la conselleria d’Educació que «assumeixi la seva responsabilitat» per defensar la immersió lingüística en català amb l’aplicació d’«un únic pla lingüístic per a tots els centres» i que «no delegui la responsabilitat en les direccions dels centres educatius».

La Coordinadora Obrera Sindical (COS), la Intersindical-CSC, el Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC) i el sindicat de docents USTEC van convocar ahir la comunitat educativa a mobilitzar-se contra la sentència del TSJC i per exigir al Govern que protegeixi la llengua catalana amb «accions contundents».

Segons la conselleria d’Educació, el 6,49 % dels professors dels centres públics i el 4,21 % dels concertats van secundar l’aturada, mentre que els sindicats van xifrar el seguiment entre el 30-35 % del professorat que no estava de serveis mínims.

La protesta va mobilitzar un gran nombre d’estudiants, ja que, segons les dades facilitades per la portaveu del SEPC, Marta Daviu, el 90 % dels alumnes d’institut van secundar l’aturada i entre els universitaris van seguir la convocatòria entre un 80-85 %. A la universitat de Lleida, segons els sindicats, més del 80 % del personal i estudiants va seguir l’aturada; a la UAB, que va aparèixer al matí amb els accessos al campus i les entrades a les facultats bloquejats, alguns estudiants es van enfrontar als piquets per poder-hi accedir, mentre que a l’edifici central de la UB, on alguns alumnes van passar-hi la nit, els piquets van tancar els accessos.

Marta Daviu, considera que la resposta del Govern i de la conselleria d’Educació a la sentència «s’ha limitat a un decret vergonyós», per la qual cosa, va dir, «no podíem quedar-nos amb els braços creuats». A més de la manifestació a Barcelona, els sindicats van convocar protestes al matí a Tarragona, a Girona i a Lleida, on també es van aplegar, en conjunt, milers de manifestants.