Madeleine Albright va morir ahir als 84 anys. Marie Jana Korbelova va arribar als Estats Units el 1948 als 11 anys. Gairebé mig segle després, ja com a Madeleine Albright, va passar a la història en convertir-se el 1997 en la primera dona a ocupar el totpoderós càrrec de secretària d’Estat, fins al 2001.

La seva trajectòria vital i professional marquen un dels arcs més sorprenents del somni americà. Admirada per la seva rotunditat i carisma, Albright va ser una de les principals forces darrere de la diplomàcia dels Estats Units sota la presidència del demòcrata Bill Clinton (1993-2001): primer com a ambaixadora davant Nacions Unides i després com a secretària d’Estat. Albright es va formar a la dècada del 1970 amb un altre fill de refugiats d’Europa Oriental, Zbigniew Brzezinski, influent assessor de Seguretat Nacional de la Casa Blanca amb Jimmy Carter (1977-1981), i qui la va designar com a enllaç amb el Congrés.