L’independentisme va tombar la creació al Parlament d’una comissió d’investigació sol·licitada per PSC-Units, Vox, Cs i PP sobre els canvis a la cúpula dels Mossos d’Esquadra, uns relleus defensats pel president català, Pere Aragonès, que va considerar «injustes» les crítiques rebudes.

El sisme generat a principi d’any pels canvis a la cúpula de la policia autonòmica catalana va tenir diverses rèpliques ahir al ple del Parlament català, tant per aquestes dues peticions de comissió d’investigació com per la compareixença davant l’hemicicle del president de la Generalitat per donar explicacions.

Una de les sol·licituds de comissió, promoguda per PSC-Units, tenia com a objectiu «conèixer les veritables raons de fons que han portat el Departament d’Interior a promoure fins a 36 canvis a la cúpula» i en àrees «tan sensibles» com investigació criminal, amb l’objectiu de saber si responien a «criteris polítics o policials».

Una altra petició, impulsada per Vox, Cs i PP sobre la «purga dels Mossos que investigaven els casos de corrupció separatista», anava més enllà en apuntar directament a una «clara intenció política de controlar aquest cos, creant una «policia a mida» del Govern. Però cap de les dues peticions va prosperar.

D’altra banda, el Parlament va aprovar una modificació de diverses lleis per reduir el mandat de 9 a 6 anys en òrgans com el Síndic de Greuges, el Consell de Garanties Estatutàries i l’Oficina Antifrau de Catalunya.

La proposta de modificació de diverses lleis per possibilitar la reducció de mandats van ser presentada conjuntament pels tres principals grups de la cambra: PSC, ERC i JxCat.