Polònia ha anunciat que expulsarà 45 diplomàtics russos del país per espionatge. Així ho va expressar ahir en roda de premsa el portaveu del Govern polonès, Stanisław Zaryn, qui també va indicar que el Ministeri d’Exteriors ha convocat a una reunió l’ambaixador rus a Varsòvia, Sergey Andreiev.

El portaveu va detallar que l’Agència de Seguretat Interna ha preparat una llista de 45 persones «de cercles diplomàtics russos» que serà remesa al Ministeri d’Exteriors per procedir a la seva expulsió de Polònia, perquè consideren que «treballen per al servei d’intel·ligència de Rússia».

D’aquesta manera, Polònia s’ha unit als països bàltics, després que Letònia, Estònia i Lituània decidissin divendres expulsar del seu territori deu representants russos per «activitats contràries al seu estatus» enmig de la guerra amb Ucraïna.

Així mateix, les autoritats poloneses també van informar ahir de la detenció a Varsòvia d’un empleat del Registre Civil d’aquesta ciutat, acusat d’espiar per a Rússia. L’home, la identitat del qual no s’ha divulgat, «subministrava notícies i informació que podrien danyar a la República de Polònia», segons un comunicat oficial, i romandrà a la presó preventiva durant almenys tres mesos a petició del fiscal.

En una entrevista emesa en la televisió polonesa ahir, el portaveu governamental Michal Dworczyk va apuntar que «les activitats dels espies de Rússia són cada vegada més intenses» en territori polonès i va afegit que «a vegades no ens adonem de com d’important és per a la Intel·ligència informació aparentment trivial com, per exemple, la que consta a les institucions locals». «A l’Oficina del Registre hi ha molta informació sobre persones que van canviar de nom després d’adquirir la ciutadania polonesa o targetes de residència. I els espies ho poden usar», va dir Dworczyk.

En aquest context, el portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov, va advertir que, «si les informacions (sobre l’expulsió massiva) són certes», suposa un pas més en l’empitjorament de les relacions entre els dos països. «Per descomptat, no quedarà sense resposta», va advertir.