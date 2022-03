La població exposada a nivells perjudicials de soroll pel trànsit supera el 60% a la majoria de les principals ciutats catalanes i arriba al 83,4% i el 85,2% en casos com Barcelona i Girona. Així ho recull un estudi dut a terme per l’Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal), que avalua els nivells de soroll procedents del trànsit rodat en 749 ciutats europees i el seu impacte en la salut.

Els resultats, publicats a ‘Environment International’, mostren en global que prop de 60 milions de persones adultes estan sotmeses a nivells de soroll perjudicials per a la salut.

De l’anàlisi també es desprèn que complir amb les recomanacions de l’OMS en matèria de soroll permetria evitar cada any més de 3.600 morts per cardiopatia isquèmica.

Així mateix, l’estudi estima que més d’11 milions de persones adultes estarien experimentant un nivell de molèsties ‘elevat’ a conseqüència del soroll del trànsit. Fonts d’ISGlobal remarquen que l’exposició prolongada al soroll del trànsit rodat pot provocar una reacció d’estrès sostingut, l’augment de la freqüència cardíaca i de la pressió arterial i la vasoconstricció, la qual cosa pot acabar donant lloc a malalties cròniques, com les cardiovasculars o també a trastorns de depressió i ansietat.

Sasha Khomenko, investigadora d’ISGlobal i primera autora de l’estudi, destaca que l’estudi permet entendre «amb major claredat» per què el soroll generat pels mitjans de transport és la segona causa ambiental d’efectes adversos per a la salut a Europa occidental, després de les partícules contaminants de l’aire. «Els nostres resultats ofereixen per primera vegada una imatge de conjunt de les ciutats europees», afirma Khomenlko.