La justícia britànica nega que Joan Carles I tingui immunitat després d’haver abdicat i tirarà endavant la demanda d’assetjament de la seva examant Corinna Larsen. El Tribunal Superior de Justícia d’Anglaterra i Gal·les va rebutjar ahir que el rei emèrit mantingui la protecció judicial a l’estranger, tal com al·legava. «La immunitat personal d’un cap d’estat només està disponible de forma limitada mentre ocupen el càrrec», diu la sentència, que critica els arguments aportats per la defensa de Joan Carles I. «Segons l’acusat, si ara entrés a una joieria a Hatton Garden i robés un anell de diamants, no s’hauria d’enfrontar a cap procediment civil o penal en aquesta jurisdicció», remarca.

El tribunal assegura que no hi ha cap «principi en el dret internacional» ni «del respecte a la dignitat i la sobirania de l’estat espanyol» que permeti sostenir aquest argument.

L’examant del rei emèrit Corinna Larsen acusa Joan Carles I de causar-li «depressió» i d’allunyar-la dels fills, els amics i els socis de negoci assetjant-la durant gairebé 10 anys. El juny del 2021 va presentar una demanda al Tribunal Superior de Justícia d’Anglaterra i Gal·les on relata continues «difamacions», «amenaces» i «seguiments» de l’exmonarca des del 2012 fins a l’actualitat. Larsen explica diversos episodis en què Joan Carles I l’hauria desacreditat davant d’amics, familiars i contactes de negocis assegurant que li havia robat diners i que no era una persona «de fiar». També denuncia intents d’agents secrets, suposadament vinculats al rei emèrit, d’entrar a casa seva o col·locar una balisa de seguiment al seu cotxe.

Per tot plegat, Larsen diu que ha patit «ansietat», «angoixa», «humiliació» i un «estigma moral». «Té problemes per dormir i malsons freqüents per les amenaces a la seva seguretat», diu la demanda, que afegeix: «El seu estil de vida ha canviat per complet, rarament la conviden a actes socials i gairebé no surt de casa». L’empresària afirma que l’ha afectat a nivell professional, perquè ha perdut clients, i a nivell familiar per problemes amb els seus fills.

El Tribunal Superior de Justícia d’Anglaterra i Gal·les rebutja que el rei emèrit d’Espanya continuï sent «sobirà» i conservi el dret a la «immunitat personal» que atorga la llei espanyola als caps d’estat. Malgrat que Joan Carles I mantingui un «estatus especial», el tribunal conclou que «només hi ha un rei d’Espanya i un cap d’estat» i que, per tant, ja no li correspon aquesta immunitat. «Des de la seva abdicació, no té dret a immunitat personal», subratlla la sentència.