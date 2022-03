JxCat va rectificar a última hora d’ahir el seu aval a l’acord aconseguit amb el PSC, ERC i En Comú Podem sobre el model lingüístic de l’escola catalana i va demanar forjar un «nou consens», després de les pressions internes de sectors del partit que desaprovaven el contingut de la reforma pactada.

Al migdia, el PSC, ERC, JxCat i En Comú Podem van registrar al Parlament una proposta de modificació de la Llei de política lingüística del 1998 que preveia garantir l’ús del castellà a les aules, on el català seguiria sent «llengua vehicular», i donava marge als centres per concretar els seus projectes lingüístics.

No obstant això, després d’una reunió als despatxos del grup parlamentari de JxCat en la qual sectors del partit van fer constar el seu malestar, Junts va emetre un comunicat «urgent» en el qual assenyala que, «davant el rebuig que la proposta» d’acord ha generat «entre les entitats defensores de la llengua i de la comunitat educativa», havia decidit traslladar als grups al Parlament la «necessitat de trobar un imprescindible consens majoritari amb les entitats i la comunitat educativa».

«Des d’avui mateix, ens posem a treballar amb aquestes entitats per construir aquest nou consens, indispensable per avançar en la tramitació de la proposició parlamentària».

La proposta de modificació declara el català com a «llengua pròpia de Catalunya», «normalment emprada com a llengua vehicular i d’aprenentatge del sistema educatiu». Però la modificació també apunta que el castellà «és emprat en els termes que fixin els projectes lingüístics de cada centre».

A banda de modificar el punt 1 de l’article 21 de la Llei de política lingüística, la proposta de modificació també canvia el redactat de punt 3 del mateix article 21. Apunta que, per assolir el domini oral i escrit del català i el castellà al final de l’ensenyament obligatori, l’ensenyament de les llengües oficials i en les llengües oficials «ha de tenir garantida una presència adequada» en els currículums i en els projectes educatius de centre.

El mateix apartat recull que la determinació de la presència de les llengües oficials en l’ensenyament ha de tenir en compte «la situació sociolingüística i l’evolució del procés d’aprenentatge lingüístic, oral i escrit, d’acord amb els instruments de control, avaluació i millora de les competències lingüístiques».

Fonts socialistes van destacar que el canvi «suposa refer el consens entorn la llengua». I van assegurar que «el català continua sent el centre de gravetat» del sistema educatiu, però que es garanteix que el castellà té «una presència adequada» i que també és «llengua d’aprenentatge». També van subratllar que a l’hora de determinar la presència es tindrà en compte les realitats sociolingüístiques dels centres.

Tots els grups havien optat per treballar sobre la Llei de política lingüística i no sobre la Llei d’educació, en considerar que la primera és «una llei marc i general» que pot recollir millor les modificacions.