Ucraïna compleix un mes des de la invasió russa amb una situació desigual: una relativa normalitat en ciutats occidentals com Lviv, mentre Mariúpol, al sud-est, suporta un setge duríssim i Kíiv resisteix malgrat la proximitat de les tropes russes.

Els combats directes es concentren en la meitat est del país i en les últimes hores l’Exèrcit ucraïnès ha detectat un increment de les operacions militars russes a Kíev, Txerníhiv i Khàrkiv, ara els principals objectius, segons un portaveu militar, juntament amb l’estratègica Odessa al sud.

A la capital, l’Exèrcit ucraïnès ha augmentat la pressió al nord-est de la ciutat sobre les forces russes, que «enfronten problemes de subministrament i moral», segons el Ministeri de Defensa britànic, que creu que les tropes d’Ucraïna han reprès Makariv i Mosxun, als afores. A la costa del mar d’Azov, les tropes russes mantenen el cèrcol sobre Mariúpol, on es calcula que unes 100.000 persones romanen assetjades, tancades en refugis davant els continus bombardejos; i el seu alcalde estima les víctimes mortals en més de 3.000 civils, un desastre humanitari de proporcions desconegudes.

Encara que s’ha alentit el flux de trens que arriben a Lviv amb gent que fuig de la violència, l’estació central de la ciutat encara rep diàriament una desena de combois amb milers de persones, procedents no només de Mariúpol, sinó també de Zaporijia, Khàrkiv, Lugansk o Kíiv. Per a molts, Lviv és només una escala abans de travessar la frontera per Polònia -per on ja han sortit uns 3,5 milions d’ucraïnesos en un mes- mentre que unes 200.000 persones romanen evacuades en col·legis, poliesportius i altres edificis públics de la ciutat. Fora dels voltants de l’estació de tren -on es mantenen les carpes de nombroses ONG-, Lviv s’assembla cada vegada més a una ciutat normal, amb molt de trànsit, tots els seus establiments oberts, les cafeteries plenes i els seus ciutadans recuperant la seva vida quotidiana, amb l’amenaça de la guerra cada vegada més llunyana, sense que sonin les sirenes antiaèries.

L’alcalde de Lviv, Andrii Sadovyi, va dir ahir en roda de premsa que és important que els negocis de la ciutat estiguin oberts i l’economia funcionant per donar feina als milers d’ucraïnesos de l’est que es refugien en la capital cultural d’Ucraïna. L’Ajuntament va inaugurar aquesta mateixa setmana un centre de cerca d’ocupació per als milers de desplaçats interns i està en converses amb empreses de construcció nacionals, així com de Turquia i Alemanya, per escometre nous projectes i evitar una crisi d’habitatge a la ciutat.