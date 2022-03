El Parlament de Catalunya va condemnar ahir la invasió de la Federació Russa sobre Ucraïna, i exigeix la fi de les hostilitats de manera immediata i la retirada de tropes russes. Es tracta d’un dels punts aprovats d’una moció presentada per Junts amb l’únic vot en contra de Vox.

La cambra també va expressar la seva solidaritat amb el poble ucraïnès i amb les seves institucions democràticament escollides. Així mateix la moció aprovada aposta, amb l’abstenció de la CUP, per la via de la diplomàcia «com a mètode per a la resolució de conflictes» i dona suport perquè Ucraïna sigui país candidat a esdevenir membre de la UE. El text també demana a les institucions europees que s’apliquin les proteccions de la directiva reconegudes pels refugiats d’Ucraïna als refugiats d’altres conflictes bèl·lics. Aquest últim punt ha rebut l’abstenció del PSC-Units.

El diputat de Vox Alberto Tarradas va argumentar el vot en contra del seu grup a tots els punts de la moció per «no participar en el rentat de mans» de JxCat, a qui va qualificar de «socis de Putin».

D’altra banda, Cs ha demanat diverses compareixences al Parlament per les declaracions de la delegada adjunta del Govern davant la UE, Erika Casajoana, al Parlament de Flandes en què comparava Rússia amb Espanya. Ciutadans vol que la mateixa Casajoana doni explicacions a la comissió d’Acció Exterior del Parlament.