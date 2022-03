Rússia ha acusat l’OTAN de tenir una «comprensió histèrica i inadequada» de la situació actual a Ucraïna. «La majoria dels països tenen una visió histèrica i inadequada de l’essència del que està succeint, la qual cosa és lamentable», va asseverat aquest dijous el portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov Així mateix, va acusat el primer ministre britànic, Boris Johnson, de ser el líder antirús més actiu, i va afegir que l’enfocament de Londres portarà a «un atzucac en política exterior».

El Kremlin també ha justificat l’expulsió de diplomàtics estatunidencs per considerar que es tracta d’una «resposta provocada per les accions» de Washington, després que el Govern estatunidenc rebés dimecres una llista amb els diplomàtics considerats ‘persona non grata’ després de l’expulsió dels Estats Units de 12 treballadors de la missió russa davant l’ONU per presumpte perill per a la seguretat nacional.

D’altra banda, Peskov va confirmar que l’oligarca Roman Abramovich, el milionari amo del Chelsea, va participar en un inici en l’organització de les converses entre Rússia i Ucraïna per posar fi al conflicte. No obstant això, Peskov no va aclarir si aquest és el motiu pel qual l’oligarca ha estat sancionat pels Estats Units, entre altres països.

D’altra banda, el ministre d’Exteriors rus, Serguei Lavrov, va assegurar que els russos que decideixen «abandonar» el país en el marc de la invasió d’Ucraïna «tenen dret a triar», després que un assessor, Anatoli Chubais, hagi dimitit i hagi sortit de Rússia, suposadament per la seva disconformitat amb la política oficial en relació al país veí.