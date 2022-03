El president dels Estats Units, Joe Biden, va tornar a qualificar al seu homòleg rus, Vladimir Putin, de «criminal de guerra», al mateix temps que va prometre més sancions contra Rússia en represàlia per la invasió d’Ucraïna. Biden, de visita ahir a Polònia, va ressaltar que «el més important» que la comunitat internacional pot fer en aquest moment és «mantenir als països democràtics units» en l’oposició a la invasió russa i «esforçar-se» per mitigar «la devastació» causada «per un home, que francament» Biden considera «un criminal de guerra». «Crec que també complirà amb la definició legal», va afegir.

En una roda de premsa al costat del president de Polònia, Andrzej Duda, va ressaltar la «unitat» dels aliats i les sancions imposades contra Rússia, les «més severes de la història». «En vindran més», va assegurar. Durant la seva intervenció, va destacar el «patiment» que es viu a Ucraïna i va posar en valor l’ajuda humanitària que Polònia presta a Ucraïna en el marc del conflicte. Biden va dir ser a Polònia per veure «de primera mà» la crisi humanitària, encara que va lamentar no poder-ho fer des d’Ucraïna.

L’Administració Biden va anunciar dijous que els Estats Units destinarà més de mil milions de dòlars en assistència humanitària per als ucraïnesos afectats per la guerra.

D’altra banda, Biden va prometre ahir a la Unió Europea que treballarà per augmentar les exportacions de gas natural liquat (GNL) del seu país i d’altres «socis internacionals» a curt i mitjà termini per ajudar el bloc comunitari a fugir del carburant rus. El líder estatunidenc i la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, van escenificar en una compareixença sense preguntes i un comunicat conjunt la unitat de totes dues parts per garantir el subministrament energètic del club com a resposta a la guerra a Ucraïna iniciada per Rússia.

Biden, que va visitar la capital europea durant dos dies per participar en les cimeres de l’OTAN, el G7 i la UE, va acusar Putin d’utilitzar la política energètica per «manipular als seus veïns» i «usar els beneficis per finançar la seva maquinària de guerra».

Així, el president dels Estats Units va celebrar el compromís de la Unió Europea per «reduir ràpidament la seva dependència» dels hidrocarburs russos a pesar que això tindrà un «cost» per al club comunitari, al mateix temps que va assegurar que Washington treballarà amb els seus «socis internacionals» per garantir «almenys» 15 bcm (milers de milions de metres cúbics) addicionals de GNL» per a Europa el 2022.