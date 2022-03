El contracte de Priviet Sportive pel qual la Comunitat de Madrid va adjudicar la compra de mascaretes en plena pandèmia i en què hauria participat Tomás Díaz Ayuso, germà de la presidenta madrilenya, ha obert un conflicte de competències entre la Fiscalia Anticorrupció i la Fiscalia Europea, que investiga possibles desviaments de fons comunitaris.

La Fiscalia Europea ha reclamat a Anticorrupció la investigació oberta pel contracte per 1,5 milions d’euros adjudicat a Priviet Sportive, propietat d’un amic de la família Ayuso, segons va avançar el diari El Mundo, perquè les mascaretes es van pagar amb diners del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (Feder), per un possible delicte de malversació de fons públics. En concret, la representant de la Fiscalia Europea a Espanya, Concepción Sabadell, va remetre al cap d’Anticorrupció, Alejandro Luzón, una petició d’avocació de diligències, que si s’hagués acceptat suposaria que la Fiscalia espanyola perdria el cas a favor de l’europea. Els fiscals europeus, al contrari que els espanyols, instrueixen els procediments i només acudeixen al jutge per dirimir qüestions relatives a drets fonamentals, i en aquest cas, si es considera que hi va haver malversació, el cas acabaria sent igualment jutjat a l’Audiència Nacional.