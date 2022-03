La marxa enrere de JxCat quant a l’acord amb el PSC, ERC i En Comú Podem sobre el model lingüístic de l’escola catalana ha aguditzat les tensions entre els dos socis del Govern.

L’acord entre independentistes, socialistes i comuns, que preveia garantir l’ús del castellà a les aules -on el català seguiria sent «llengua vehicular»- i donava marge als centres per concretar els seus projectes lingüístics, ha quedat als llimbs, després que JxCat se’n desmarqués sobtadament a última hora de dijous. El cop de volant de JxCat es va donar a les 9 del vespre, quan, després d’haver subscrit l’acord al migdia, el partit va emetre un comunicat en què se’n desdeia i demanava forjar un «nou consens», després de les pressions internes de sectors de la formació que desaprovaven el contingut de la reforma pactada.

El gir sobtat de JxCat es va fer després d’hores de pressió a les xarxes socials per part de sectors independentistes crítics amb l’acord, des de la CUP fins a perfils de l’òrbita de Junts com l’expresident Quim Torra, que va publicar un lacònic tuit: «No en el meu nom».

Per la seva banda, Educació va enviar ahir una comunicació al TSJC per informar-lo de les actuacions per la sentència del 25% de les matèries en castellà i li comunica el desplegament d’un nou marc normatiu amb el castellà com a llengua d’aprenentatge.