El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, confia que en menys d’un mes pugui notar-se en la factura de la llum l’impacte de l’acord reeixit ahir pel Consell Europeu en matèria energètica.

La cimera de la UE va aprovar l’anomenada «excepció ibèrica» en el mercat de l’electricitat perquè Espanya i Portugal puguin adoptar mesures específiques a causa de la condició d’«illa energètica» de la península Ibèrica, ja que el nivell d’interconnexions amb la resta del continent en el cas d’Espanya és només del 2,8%. Això permet que prosperi la proposta dels dos països per posar , de manera temporal, un preu màxim per a les centrals de cicle combinat, que transformen l’energia tèrmica del gas natural en electricitat.

En conferència de premsa conjunta amb el primer ministre de Portugal, António Costa, al final del Consell, Sánchez va avançar que a principis de la setmana vinent els dos països faran la seva proposta concreta a la Comissió Europea, que s’ha compromès ja a tramitar-la de manera urgent.

Segons va comentar posteriorment el cap del Govern als periodistes, la proposta de preu topall del gas serà lògicament la mateixa per als dos països, ja que comparteixen interconnexions, encara que no va voler detallar quin serà aquest preu màxim que plantejaran.

Sí que va mostrar la seva confiança que el tràmit que començarà la setmana vinent pugui estar conclòs en menys d’un mes perquè els consumidors, empreses i indústries ja notin en aquest termini la rebaixa del preu de l’electricitat en la factura de la llum.

Sánchez va recalcar que es tracta d’una mesura «excepcional, temporal, que no suposa subvencionar el gas, no distorsiona els incentius marcats des d’Europa a les energies renovables ni tampoc els fluxos d’electricitat entre els països».

«En definitiva, una mesura que no distorsiona el mercat europeu de l’electricitat, que no suposa cap risc per al compliment dels objectius de transició energètica i de seguretat de subministrament de la UE i que permetrà als dos governs rebaixar els preus de l’energia», va afegir.

Per això va insistir que l’acord «cobreix les expectatives» i es podrà posar un preu de referència al gas que produeix l’electricitat.

La compensació que comportarà no va especificar d’on procedirà, però sí que va assegurar que no serà d’ajudes públiques a les empreses gasístiques.

El president del Govern va dir que cal continuar avançant per adoptar a mitjà i llarg termini més mesures que permetin continuar abaixant els preus de l’electricitat, com la compra conjunta de gas i la reforma el mercat energètic.

Sánchez no va voler entrar en els detalls de l’intens debat que hi havia hagut a la reunió davant la proposta hispanoportuguesa i les reticències de països com Alemanya i Holanda, i es va limitar a dir: «El que passa al Consell es queda en el Consell.