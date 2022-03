«Aquesta guerra d’agressió de Rússia marca un profund abans i després en la història d’Europa després del final de la Guerra Freda. No hi ha cap justificació per a aquesta flagrant violació del dret internacional. La condemno de la manera més categòrica». Aquestes han estat fins ara les úniques paraules d’Angela Merkel sobre la invasió russa d’Ucraïna. Les va difondre l’oficina de la excancellera el 24 de febrer, el dia en què l’Exèrcit rus va travessar les fronteres ucraïneses. Més d’un mes després, la figura política alemanya més important del segle XXI -profunda coneixedora de Vladímir Putin, amb el qual va compartir nombroses negociacions i cims- continua evitant compareixences o declaracions públiques.

Els analistes recalquen que Merkel vol evitar costi el que costi llevar protagonisme al socialdemòcrata Olaf Scholz, el seu successor al capdavant de la cancelleria. També hi ha qui veu en aquest silenci eixordador un reconeixement implícit de dos errors estratègics que, amb retrospectiva, van marcar els 16 anys de governs de Merkel: la insistència a reconèixer Putin com un interlocutor previsible i relativament de confiança al capdavant del Kremlin, i l’impuls d’una dependència energètica del gas rus al qual Alemanya no té alternativa a curt termini. El gasoducte Nord Stream 2, que connecta directament Rússia amb el nord-est d’Alemanya, és l’exemple més clar: Merkel el va defensar fins al final del seu govern adduint que era una «iniciativa privada».

«No puc ni vull dir res sobre la senyora Merkel. Però, mirant enrere, moltes decisions van ser incorrectes. Per exemple, haver aprofundit la dependència energètica de Rússia, haver assegurat durant anys que el gasoducte Nord Stream 2 era un projecte de la iniciativa privada, tot i que mai no ho va ser. La resta li ho han de preguntar a la senyora Merkel. Jo no puc parlar per ella». Això va dir aquesta setmana Friedrich Merz, el nou president de la Unió Demòcrata Cristiana d’Alemanya (CDU), durant una videoconferència amb periodistes estrangers.

Merz, un rival històric de Merkel dins del conservadorisme alemany, no va perdre l’oportunitat de disparar contra una part del llegat de l’excancellera. Les veus crítiques amb Merkel dins del partit conservador no es limiten, no obstant això, a sectors històricament oposats al merkelisme. Annegret Kramp-Karrenbauer, expresidenta de la CDU, exministra federal de Defensa i figura pròxima a Merkel, va escriure el 24 de febrer a Twitter: «Estic furiosa amb nosaltres perquè vam fracassar històricament. No ens vam preparar després de l’ocorregut a Geòrgia, Crimea i el Donbás, fet que hauria espantat Putin». El plural majestàtic usat per Kramp-Karrenbauer va més enllà d’una simple autocrítica i apunta a Merkel sense citar-la.

Les xifres sobre la dependència energètica d’Alemanya respecte a Rússia parlen per si soles: al voltant del 75% de les importacions russes a la República Federal són combustibles minerals (gas, petroli, carbó, etc.). Aquestes importacions cobreixen a més més de la meitat del consum de la República Federal, com apunta un informe de l’Institut d’Economia Alemanya (IWK).

Segons xifres de l’Oficina Federal d’Estadística (Destatis), el 2005 -any en què Merkel va arribar al poder- Alemanya va importar gas i petroli russos per valor de 16.000 milions d’euros. L’any passat, aquesta xifra va superar els 19.000 milions. Alemanya és, amb gairebé el 25% de les importacions totals de gas rus, el major client de Rússia en el món. Amb la posada en marxa del Nord Stream 2 -paralitzat sine die-, aquesta dependència energètica augmentaria encara més.

La carta fòssil de Putin és, per tant, evident en la crisi global desfermada per la invasió i la conseqüent guerra a Ucraïna. La pregunta que queda a l’aire és per què Merkel -una política a la qual li costava prendre decisions ràpides perquè preferia analitzar abans totes les variables- va aprofundir tant i durant tant de temps en la dependència energètica d’Alemanya respecte a Rússia.

«En els últims anys, la prioritat número u en la política energètica alemanya van ser els bons preus. I si es tractava de comprar gas, Rússia era el proveïdor més pròxim. El gas distribuït a través de gasoductes ha estat en els últims anys clarament més barat que el gas liquat», respon Malte Küper, especialista en política energètica de l’IWK. «L’actual conflicte posa de manifest la feblesa derivada d’aquesta dependència, a pesar que sigui recíproca: Rússia també depèn dels ingressos per l’exportació de gas».

L’Alemanya de Merkel va apostar pel gas rus amb el suport d’una indústria que veia en els baixos preus i en la fiabilitat de Rússia com a proveïdor una bona opció per mantenir la competitivitat. Des del punt de vista geoestratègic, els successius governs de Merkel van semblar apostar pels llaços comercials amb Moscou per rebaixar les creixents tensions militars entre l’OTAN i la Federació Russa -una estratègia ja usada per la República Federal amb la Unió Soviètica en la fase final de la Guerra Freda-. Tot això es mostra ara com un error estratègic.