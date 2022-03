Ucraïna assegura que el front està pràcticament congelat, amb petites victòries locals de les seves unitats, mentre que les forces russes van informar ahir del bloqueig de diverses ciutats i van donar generalment per acabada la primera fase de l’operació militar al país veí. «Un llogaret alliberat dels ocupants durant una contraofensiva de les Forces Armades d’Ucraïna», deia un missatge de l’agència ucraïnesa UNIAN, acompanyat per imatges, suposadament, gravades a Brovari, a la regió de Kíiv.

Segons la intel·ligència britànica, els contraatacs de l’Exèrcit ucraïnès i les dificultats de les forces russes amb les seves línies de subministrament «han permès Ucraïna tornar a ocupar ciutats i posicions defensives fins a 35 quilòmetres a l’est» de la capital ucraïnesa. «És probable que les forces ucraïneses continuïn intentant fer retrocedir l’Exèrcit rus al llarg de l’eix nord-occidental entre Kíiv i l’aeròdrom de Hostómel», a uns 70 quilòmetres, segons el comunicat de militar britànic. Segons les dades de Londres, «al sud d’Ucraïna, les forces russes encara tracten d’esquivar Mikolaiv mentre intenten avançar en direcció oest cap a Odessa».

Rússia, no obstant això, va afirmar haver pràcticament completat la primera fase de la intervenció que va començar el 24 de febrer. «En general, les missions principals de la primera fase de l’operació estan completades», va dir el cap adjunt de l’Estat Major General de les Forces Armades de Rússia, coronel general Serguei Rudskói. En l’informe més extens ofert pels russos des de l’inici de l’ofensiva, Rudskói va dir que les Forces Armades han bloquejat Kíiv i Txerníhiv, al nord d’Ucraïna; Khàrkiv a l’est; Sumi al nord-est; i Mikolaiv al sud. També va informar que la regió de Kherson, al sud, i la major part de la regió de Zaporíjia, al sud-est, estan sota control rus. Les forces ucraïneses van negar per la seva part que Rússia hagi aconseguit bloquejar Kíiv i Txerníhiv. L’Estat Major ucraïnès va assenyalar que «les tropes russes intenten mantenir les seves posicions als suburbis de Sumi i Khàrkiv» i augmenta la presència militar al mar d’Azov.

D’altra banda, i per segona vegada des de l’inici de la guerra, Moscou va oferir ahir les seves baixes militars, en admetre 1.351 militars morts i 3.825 ferits. La nova xifra és gairebé tres vegades més gran que la que va oferir el Ministeri de Defensa rus el passat 2 de març, que era de 498 caiguts en combat. Mentrestant, els morts al bàndol ucraïnès superarien els 14.000, segons Rudskói. D’aquests, més de 7.000 haurien mort en combats al Donbass, on les forces prorusses controlen el 54% del territori de la separatista república popular de Donetsk i el 93% de la república de Lugansk, segons el comandament militar rus. Ucraïna, al seu torn, comptabilitza els morts en les files russes en més de 16.100 militars.

Mentrestant, continua el patiment de la població civil ucraïnesa i unes 13 milions de persones a Ucraïna estan atrapades en àrees afectades per les hostilitats i no poden escapar atesa, entre d’altres, la destrucció de carreteres i altres camins, va dir ahir l’Agència de Nacions Unides per als Refugiats (ACNUR). Aquesta població, una vegada que aconsegueixi escapar dels llocs on és, incrementarà el número de desplaçats i refugiats ucraïnès, segons la representant d’ACNUR a Ucraïna, Karolina Lindholm. L’operació militar russa ha provocat fins ara el desplaçament forçós de 6,5 milions de persones i la fugida del país de 3,7 milions de refugiats, segons l’organització.

En aquest context, totes dues parts continuen les negociacions per a un alto el foc. El president turc, Recep Tayyip Erdogan, va afirmar ahir que en les negociacions entre Kíiv i Moscou que «es pot dir que hi ha acords sobre alguns temes», en concret en quatre de sis punts, segons l’agència turca Anadolu.