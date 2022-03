El president dels Estats Units, Joe Biden, es va reunir ahir a Varsòvia amb els ministres d’Exteriors i Defensa d’Ucraïna, Dmitró Kuleba i Oleksí Réznikov, i els ha promès més ajudes.

Acompanyat dels secretaris d’Estat i de Defensa dels EUA, Antony Blinken i Lloyd Austin, Biden va assegurar que continuaran dodonant el seu suport per complir amb les «necessitats humanitàries, de seguretat i econòmiques d’Ucraïna» mentre la invasió a gran escala de Putin entra al segon mes.

El president dels Estats Units també va constatar que Polònia està assumint «una responsabilitat significativa» amb la crisi humanitària d’Ucraïna. En paral·lel, hackers d’Anonymous van anunciar la publicació de milers de documents secrets del Banc Central de Rússia.

Segons Anonymus, la filtració és de gran escala, ja que afecta uns 28 gigabytes de documents provinents del Banc Central rus i inclou informes econòmics, acords comercials d’oligarques, transferències de diners i correspondència. El grup internacional de hackers va publicar un vídeo a les seves xarxes socials amb enllaços per descarregar aquests documents i va acusar Putin de ser «un mentider, un dictador i un criminal de guerra». Aquesta informació va anar seguida d’una amenaça directa del líder d’Anonymous al líder rus: «Vladímir Putin, cap secret està segur, estem a totes bandes: al teu palau, on menges, a la teva taula i al teu dormitori».

Kíiv suspèn el toc de queda

D’altra banda, l’alcalde de Kíiv, Vitali Klitschko, ha fet marxa enrere i finalment no decretarà un toc de queda de 35 hores a la capital d’Ucraïna, que teòricament s’havia de produir entre les 20.00 hores de dissabte i les 07.00 hores del dilluns 28 de març. En un nou missatge a Telegram, Klitschko va rectificar i va confirmar que el toc de queda es mantindrà en l’horari habitual dels últims dies (entre les 20.00 hores del vespre i les 07.00 hores del matí) i, per tant, avui diumenge es podrà circular «sense restriccions» per Kíiv.

Finalment, el ministre de Defensa rus, Serguei Xoigú, va reaparèixer després de dues setmanes d’especulacions sobre la seva absència.

El Ministeri de Defensa també va fer ús de les xarxes i va publicar un vídeo on es veu Serguei Xoigú presidint una reunió amb altres comandaments de l’exèrcit per tractar temes com el pressupost militar.

La trobada hauria estat el divendres 25 de març i el Kremlin vol tallar així de soca-rel els rumors sobre el seu estat de salut o una possible purga per l’estancament de la invasió russa a Ucraïna.