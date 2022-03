La secció tercera de l’Audiència de Girona ha condemnat a tres anys i 6 mesos de presó l’exalcaldessa de Santa Coloma de Farners, Susagna Riera, per filtrar informació mèdica d’una menor que havia estat víctima d’abusos sexuals per part del pare i el seu oncle. L’àvia de la menor també ha estat condemnada en aquest cas a 1 any i 9 mesos de presó.

El tribunal ha fet cas dels arguments de la Fiscalia, que considerava que va proporcionar informació confidencial a l’àvia i que cap de les condemnades «en cap moment es van creure» la denúncia d’abusos i van compartir el resultat d’una revisió mèdica per rebatre-la.