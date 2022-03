Les autoritats de Lviv van informar, ahir a la tarda, de «tres potents explosions» als afores de la ciutat, situada a l’oest d’Ucraïna i a tocar de la frontera amb Polònia. «Hi ha una advertència d’atac aeri, així que mantinguin la calma i busquin refugi», va recomanar el governador regional Maksym Kozytskyy.

L’alcalde de Lviv, Andriy Sadovyi, va precisar que com a conseqüència de l’impacte d’un míssil hi ha almenys cinc ferits a la zona, on s’hi pot observar una enorme columna de fum negre. «És possible que el bombardeig es repeteixi. Mantingueu-vos a refugi», va insistir Sadovyi, que també va recomanar als ciutadans no compartir informació sobre l’atac a les xarxes socials.

Rússia ja havia atacat anteriorment amb míssils una planta de reparació d’avions a Lviv propera a l’aeroport ara fa poc més d’una setmana, el divendres 18 de març. Lviv és considerada la capital de la rereguarda a Ucraïna i el lloc des d’on centenars de milers de persones refugiades fan l’última parada abans de fugir cap a la Unió Europea.

Aquest atac a la planta de reparació d’avions va deixar diversos edificis destruïts per tota la zona, però no va provocar víctimes mortals.