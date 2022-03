El president d’Ucraïna, Volodímir Zelenski, va demanar a Qatar que augmenti la producció de gas i petroli per evitar el «xantatge» de Rússia. «Qatar és un exportador fiable i sòlid de recursos energètics, i pot contribuir a estabilitzar la situació a Europa. El futur d’Europa depèn dels vostres esforços», va afirmar Zelenksi ahir en una intervenció telemàtica en la inauguració del Fòrum de Doha.

«Els insto a incrementar la producció d’energia. Cal fer entendre a Rússia que cap estat pot usar l’energia com una arma i fer xantatge al món», va insistir el president ucraïnès, que també va reclamar una «autèntica reforma» de les institucionals internacionals per no haver impedit la guerra i la invasió de Rússia a Ucraïna.

«Una reforma real de les institucions perquè un país no pugui fer el que vulgui. Perquè algú 28 vegades més gran (comparant Rússia amb Ucraïna) no cregui que pot permetre-s’ho tot», va acabar reflexionant en veu alta Zelenski.

Durant la compareixença també va esmentar la possible utilització d’armes nuclears per part de Putin.