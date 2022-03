A partir d’avui dilluns, Espanya deixarà de comptar tots els positius de coronavirus per centrar-se només en els casos greus i en els entorns vulnerables, una nova etapa en la qual es va acabar l’aïllament de les persones amb símptomes lleus o sense ells, les proves generalitzades i els rastrejos.

La nova «Estratègia de vigilància i control enfront de la covid-19 després de la fase aguda de la pandèmia» que va aprovar dimarts passat la Comissió de Salut Pública suposa un pas més cap a la normalització de la covid que implica, reconeix, «acceptar un cert nivell de transmissió» entre la població vacunada, jove i sana per a passar a centrar-se només en les persones més fràgils.

La secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, va presentar ahir el nou protocol per fer front a l’actual situació epidemiològica de la covid-19. En aquest sentit, va explicar que la prioritat del Departament de Salut és protegir les persones vulnerables: «Amb la situació actual, amb molta població immunitzada -per infecció o vacunació- i amb menys severitat d’Òmicron, ara toca adaptar els sistemes de vigilància i detecció de casos per preservar el sistema sanitari».

El nou protocol se centra a protegir la població vulnerable i s’adapta de la millor manera possible a la situació epidemiològica actual. En la mateixa línia es va expressar el subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública, Jacobo Mendioroz: «Amb la situació epidemiològica actual, el control de la transmissió dels virus respiratoris passa ara per limitar l’exposició de les persones vulnerables. Per això, limitarem l’aïllament i les quarantenes a àmbits vulnerables».

Així, a partir del 28 de març, les recomanacions generals per a un positiu de covid-19 seran: quedar-se a casa fins que marxin els símptomes; extremar les mesures de protecció individual; reduir al màxim la interacció social i utilitzar constantment la mascareta. També caldrà evitar el contacte amb persones vulnerables i participar en esdeveniments multitudinaris. La secretària de Salut Pública va explicar que aquestes recomanacions són les que es fan per a qualsevol infecció respiratòria.