El fort onatge dels últims dies va descalçar ahir la via entre Pineda i Malgrat de Mar, al Maresme, fet que va obligar a tallar la circulació de trens. La incidència es va rebre a les 07.30 hores del matí i de retruc va afectar l’RG1, que passa per la mateixa via que l’R1 i que inicia el seu recorregut a l’Hospitalet de Llobregat per acabar a Figueres i Portbou tot passant per Mataró. Un cop coneguda la incidència, Rodalies va establir un servei alternatiu per carretera amb autobusos entre Pineda de Mar i Blanes. Adif preveu restablir la circulació de trens avui a primera hora.

A més, poc després de les onze del matí es va afegir una nova complicació a l’R1 per un atropellament mortal a Calella, a l’altura del càmping Roca Grossa. La circulació de trens va quedar interrompuda entre Calella i Sant Pol, i el servei alternatiu per carretera es va decidir allargar entre Blanes i Arenys de Mar. El comboi afectat per l’atropellament de la persona precipitada a les vies va ser evacuat amb l’ajuda dels Bombers. Pel que fa a l’esvoranc entre Pineda i Malgrat de Mar, els tècnics d’Adif van avaluar la situació i van treballar a la zona durant tot el matí sense una previsió de restabliment de la circulació dels trens. També es va recordar que l’estació de Malgrat de Mar i el baixador de Santa Susanna van quedar fora de servei per les dificultats d’accés dels autocars a aquestes dues instal·lacions. El fort onatge i l’insistent temporal de llevant dels darrers quinze dies podria ser la causa del descalçament de la via. El president del Consell Comarcal del Maresme i alcalde de Vilassar de Mar, Damià del Clot, reclama a l’Estat inversions urgents per evitar que incidències com la que d’aquest diumenge va obligar a tallar el trànsit ferroviari a l’R1 entre Malgrat i Pineda de Mar siguin cada cop més habituals.