«En 13 anys mai s’ha filtrat el nom de cap conseller de la Xunta de Galícia», diu un dels col·laboradors que Alberto Núñez Feijóo s’emportarà a Madrid per a la seva nova etapa com a president del PP. «Aneu acostumant-vos-hi: si Feijóo té 10 dies per prendre una decisió, esgotarà els 10 dies», diu un exmembre de la direcció de Mariano Rajoy que el va tractar en la dècada passada. El dirigent gallec (Orense, 1961) acabarà aquesta setmana coronat com a líder dels populars en el congrés que se celebrarà a Sevilla el divendres i el dissabte. Allà, haurà de donar a conèixer al seu nou equip: una llista amb 35 noms per al comitè executiu nacional, entre els quals ha d’incloure per estatuts el seu secretari general, i una altra de 30 persones per a la junta directiva (el màxim òrgan entre congressos).

Al congrés, o dies més tard, si ho vol, concretarà el seu comitè de direcció, per al qual pot fitxar altres persones que no estiguin incloses en aquests dos grups per ser els seus sotssecretaris. Una cadena de decisions que té en suspens tot el partit. «Ningú no sap res. I a mi, si m’hagués anomenat, no t’ho diria. És tan hermètic que estic segur que s’ho prendria fatal si ho sabés abans que ell ho digués», afirma un diputat amb galons en el partit. Diversos líders autonòmics consultats per un diari de la mateixa editorial consideren que Feijóo, després de la sacsejada que va sofrir el partit el febrer amb la caiguda de Pablo Casado, ha de «cosir» i «pacificar» el PP. «Aquesta vegada aquest congrés sí que ha de ser d’unitat», assenyala un dels dirigents autonòmics en referència amb el fet que Casado no va incloure ningú del nucli dur de l’equip de Soraya Sáenz de Santamaría, amb la qual es va enfrontar en la votació final. Dels 35 noms del comitè executiu nacional, l’exvicepresidenta només en va considerar realment com a «propis» cinc (Bufona Gamarra, Carlos Iturgaiz, Mari Mar Blanco, Sergio Ramos i Miguel Barrachina). Van quedar fora d’aquella cúpula els principals col·laboradors de Sáenz de Santamaría: José Luis Ayllón, Íñigo de la Serna i Fàtima Báñez. Coses de la vida, Báñez, que hauria estat la secretària general de l’exvicepresidenta, sona ara també per a aquest lloc. És un dels pocs noms que es repeteixen amb naturalitat aquests dies en les files populars. L’exministra de Treball és en aquests moments presidenta de la Fundació CEOE. Amb aquests antecedents i la posterior laminació dels «sorayistes» en els territoris i en els grups del Congrés dels Diputats i el Senat, una operació que va executar Teodoro García Egea, diversos líders consideren que aquesta «unitat» que li demanen a Feijóo ha de veure’s en el seu comitè executiu, on és habitual tenir representants de tots els territoris, i, sobretot, en el comitè de direcció (secretari general i sotssecretaris). «No tinc cap dubte que així serà», afirma un dels dirigents territorials que va donar suport al polític gallec per accelerar el canvi de cicle.