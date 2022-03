La llei trans es torna a demorar. Primer, una duríssima negociació entre PSOE i Unides Podem. Ara, víctima de la burocràcia. L’avantprojecte de llei trans i pels drets de les persones LGTBI va sortir fa gairebé sis mesos del Consell de Ministres, però encara no ha arribat als òrgans consultius que han d’emetre els seus informes abans que el text arribi al Congrés dels Diputats.

Activistes encapçalen una vaga de fam davant del Ministeri d’Igualtat per reclamar l’aprovació de la Llei trans, el mes de març passat.

L’avantprojecte segueix al l’Executiu perquè falta ultimar un detall formal, diuen fonts del Ministeri de Justícia, encarregat de remetre’l al Poder Judicial, al Consell Fiscal o al Consell d’Estat perquè avaluïn la norma, com publica El Periódico d’Espanya.

Igualtat indica, amb tot, que el text de l’avantprojecte de llei per a la igualtat real i efectiva de les persones trans i per a la garantia dels drets LGTBI es va tancar a finals d’octubre amb les aportacions de les comunitats autònomes i altres ministeris, que va ser enviat a Justícia al començament de novembre i que va rebre l’informe d’Hisenda a mitjan aquest mes. En aquest temps hi ha hagut més canvis a l’organigrama de Justícia, cosa que hi podria haver influït.

Les fonts del departament dirigit per Irene Montero informen que han sol·licitat a Justícia que enviï el text als òrgans consultius mitjançant el tràmit d’urgència, per a agilitar el procés.

Les organitzacions que agrupen el col·lectiu LGTBI i específicament les persones trans es queixen de la dilació en la gestió dels temps de la futura llei per a la igualtat de les persones trans i la garantia dels drets LGTBI, sobretot després de l’intent -frustrat- de Vox de derogar a la Comunitat de Madrid la legislació autonòmica que protegeix el col·lectiu. Una crítica que també ha elevat Més País, que ha exigit al Govern accelerar els tràmits per a l’aprovació immediata del projecte.

L’explicació oficial de Justícia al retard que acumula l’enviament de la llei trans als òrgans consultius és que estava pendent d’un «detall tècnic formal». Probablement alguna documentació de l’expedient. Es tracta d’un projecte compartit amb Igualtat. I si la col·laboració entre dos Ministeris sol ser complicada, més encara si hi ha al capdavant ministres de diferents partits polítics.