Els sindicats de docents i la conselleria d’Educació van acabar sense acord l’última reunió de mediació al Departament de Treball i fan una crida a secundar «massivament» la vaga d’avui i demà a les escoles catalanes perquè asseguren que el Departament «no es mou».

«Aquesta mediació és un engany històric i seguirem al carrer», va explicar el membre del comitè de vaga Eli Pericas als mitjans, després d’una reunió que els representants dels sindicats de docents han qualificat d’«aixecada de camisa». «El conseller [d’Educació, Josep Gonzàlez-Cambray] va anunciar aquest procés de mediació i després de quatre dies asseguts amb ells el que veiem és que és un engany històric pel tarannà autoritari del Departament [...] i el seu immobilisme», va denunciar. Els sindicats, que segueixen reclamant la «dimissió» de Gonzàlez-Cambray per la seva «ineptitud», també van acusar el president de la Generalitat, Pere Aragonès, de «mirar cap a una altra banda».

Segons l’equip negociador que representa els treballadors, Educació els reclama que aturin la vaga «però no només no proposen res concret, sinó que posen més retallades damunt de la taula». Amb tot, els sindicats diuen que no s’aixequen de la taula i que el seu ànim és seguir negociant per aconseguir que es respectin les seves demandes. «Seguim amb la vaga com a opció clara i fem una crida a una participació massiva aquest dimarts [avui] i dimecres [demà]. Prou!», va afegir Pericas.

Els sindicats han convocat diverses protestes des del dia 15 de març per mostrar l’oposició dels mestres al nou calendari escolar per al curs 2022-23 i el nou currículum, així com per reivindicar un augment de la inversió en educació. Així mateix, el 23 de març es van repetir aturades per protestar contra la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que obliga a impartir un 25% de les classes en castellà.