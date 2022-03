La portaveu del grup PSC-Units, Alícia Romero, va confiar que la taula de diàleg entre el govern central i la Generalitat per abordar el conflicte català es reuneixi «en les properes setmanes», si bé va precisar que la crisi provocada per la guerra a Ucraïna condiciona el seu calendari. «Confiem que la taula es faci ràpid. No tenim la data ni som qui per anunciar-la, però sí que creiem que es pot donar en les properes setmanes», va dir en una entrevista simultània a Ràdio 4 i La 2.

La dirigent socialista va assegurar que els ministres i els consellers «van parlant» i va assenyalart que és «normal» que s’hagi alterat el calendari previst donada la situació excepcional generada per la invasió russa sobre Ucraïna. «És possible que en les properes setmanes es pugui reunir (la taula), semblava que hi havia voluntat per part dels dos governs. És veritat que Ucraïna s’ha posat al mig i potser fa que hi hagi altres prioritats. Però estic convençuda que si no és d’aquí a una setmana serà d’aquí a dues, tres o quatre. No crec que tardi molt», va afegir. Romero va descartar que el PSC «falqui» el Govern si Junts surt de l’executiu. Va argumentar que els socialistes estan construint «una alternativa» i el president de la Generalitat, Pere Aragonès, «no està tenint el paper que li tocaria». Tot i així, la portaveu socialista va posar en dubte que Junts acabi marxant.