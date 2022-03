El PSC, ERC i En Comú Podem van instar ahir JxCat a tornar al consens que van assolir per modificar la Llei de Política Lingüística del 1998 i del qual Junts es va desdir hores després d’haver signat l’acord.

Independentistes, socialistes i comuns van anunciar dijous un acord per a una reforma de la Llei de Política Lingüística amb l’objectiu de reafirmar el català com a «llengua vehicular» a l’escola i reconèixer el castellà com a llengua d’ensenyament, per tractar de reajustar la immersió lingüística sense xocar amb la sentència que imposa almenys un 25% de les classes en castellà. Però aquella mateixa nit, després de la reacció airada de sectors independentistes en xarxes socials, JxCat va fer marxa enrere i va exigir ampliar el consens a entitats socials i educatives.

Ahir, la viceprimera secretària del PSC, Lluïsa Moret, va instar JxCat a prioritzar el consens sobre el català i «posar els interessos del país al davant dels interessos partidistes», ja que la convivència lingüística ha de ser la «voluntat màxima». Moret va destacar que aquesta modificació «millorarà substancialment la situació», ja que traurà «la llengua de la baralla política», i és la via per «garantir l’aprenentatge del català i el castellà a Catalunya». «Més enllà de les reflexions i els debats interns que tots tenim, en aquest moment el que toca i està reclamant la ciutadania són aquests consensos que generen estabilitat i que defugen la confrontació», ha remarcat.

Per la seva banda, la portaveu d’ERC, Marta Vilalta, va defensar l’acord, davant dels qui propaguen «mentides» sobre el seu contingut. «No es renuncia a res i no permetrem que es diguin mentides com les que hem escoltat en les últimes hores», va afirmar Vilalta, en referència a notícies i piulades de sectors independentistes que denunciaven que la proposta «es carrega la immersió lingüística i dona molt més marge al castellà». Vilalta va dir que, encara que ERC no vol que la tramitació es retardi, sí que està disposada a valorar les esmenes que pugui presentar JxCat si milloren el text i no comprometen el consens: «Estem disposats a parlar sobre les esmenes, però no a parar el procediment de tramitació, ni tampoc volem que ningú es despengi de l’acord», ha explicat.

També el portaveu de Catalunya en Comú, Joan Mena, va demanar a JxCat que «no es despengi» de l’acord unitari, perquè garanteix la immersió a l’escola catalana. Mena va destacar que la seva formació és «gent de paraula» i «allò que se signa és el que s’ha de complir».

En canvi, Ciutadans va denunciar per prevaricació el conseller d’Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, i quatre alts càrrecs de la seva conselleria en considerar que incompleixen la sentència que estipula un 25% de classes en castellà a les aules catalanes.

Així ho va anunciar el líder de Cs al Parlament, Carlos Carrizosa, en declaracions davant la Fiscalia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). La denúncia de Cs afecta, a més de Cambray, la secretaria general del departament d’Educació, l’assessoria jurídica de la conselleria, la inspecció d’Educació i la subdirecció general de plurilingüisme.

Així mateix, la diputada del PPC Lorena Roldán va demanar al president del govern central, Pedro Sánchez, que s’asseguri que es compleix la sentència del TSJC que obliga a fer almenys el 25% d’hores lectives en castellà en escoles catalanes.

Al seu torn, el secretari general adjunt del PDeCAT, Marc Solsona, va lamentar el «paperot» jugat per JxCat en despenjar-se de l’acord sobre el model lingüístic.