Amnistia Internacional (AI) assegura que la llibertat d’expressió i el dret a la protesta segueixen amenaçats a l’Estat espanyol. En el seu informe anual, posa com a exemples l’absència de reforma de la llei mordassa però també l’aplicació del codi penal en casos com la condemna i entrada a la presó de Pablo Hasél o l’ús «excessiu» de la força per part dels cossos de seguretat per dissoldre manifestacions. Entre aquest situa l’ús inadequat de les boles de foam, que va provocar que una dona perdés un ull a Catalunya. D’altra banda, denuncia la «impunitat» a l’Estat per la situació a les residències durant la pandèmia i la «doble vara de mesurar» amb els refugiats.

A l’«Informe d’Amnistia Internacional 2021/2022: la situació dels drets humans al món», l’organització afirma que l’única bona notícia del 2021 va ser la posada en llibertat de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart després de quatre anys «quan mai haurien d’haver estat a la presó». L’organització nsisteix que tant a Espanya com a Catalunya la principal «violació» de drets humans durant la pandèmia es va donar a les residències. El director d’AI a Espanya, Esteban Beltran, va assegurar que el 2021 va ser l’«any de la impunitat», ja que no s’ha declarat cap culpable per aquests fets ni cap grup parlamentari ha donat suport a l’obertura d’una comissió de veritat. Sobre la pandèmia, apunta també que el 2021 hi va haver una «altra pandèmia» que va ser la manca d’accés adequat a l’atenció sanitària de persones amb malalties cròniques, persones grans i d’altres amb problemes de salut mental.