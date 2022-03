El president rus, Vladímir Putin, va reconèixer ahir «avenços» en les negociacions amb Ucraïna, en una conversa telefònica amb el seu homòleg francès, Emmanuel Macron, al mateix temps que es va mantenir inflexible sobre la seva voluntat de continuar amb l’ofensiva a l’est d’aquest país.

Segons van indicar fonts de l’Elisi, Putin va assegurar que no està disposat a renunciar als seus objectius militars a Ucraïna, en particular en Mariúpol, i es va negar a aixecar el cèrcol a aquesta ciutat. Macron havia de mantenir ahir una conversa amb el president ucraïnès, Volodímir Zelenski, per escoltar la seva versió sobre els contactes amb Rússia d’ahir a Turquia.

Abans de la seva conversa amb Putin, que va durar una hora, Macron va participar en una videoconferència convocada pel president dels Estats Units, Joe Biden, al costat dels caps de Govern del Regne Unit, Boris Johnson, Alemanya, Olaf Scholz, i Itàlia, Mario Draghi. Les fonts franceses van considerar «molt prematurs» els possibles punts d’acord que van ser avançats per les delegacions russa i ucraïnesa.

París assegura conèixer els paràmetres d’aquesta negociació, que passa per donar a Ucraïna un estatut de neutralitat, però assenyala que el diàleg encalla pel que fa a la definició de les fronteres, al mateix temps que constata que la guerra està activa i que Rússia continua violant el dret humanitari internacional. En aquest sentit, Macron va tornar a exigir a Putin una treva a Mariúpol per permetre la sortida voluntària dels 160.000 civils que, segons els seus càlculs, romanen a la ciutat sense cap contacte exterior.